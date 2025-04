Gruppe richtet etwa 250.000 Euro Schaden an Autos an

Eine lose Gruppe soll in Baden-Baden für mehrere Autodiebstähle verantwortlich sein. Der Schaden ist hoch.

red/dpa/lsw 04.04.2025 - 17:05 Uhr

Mehrere Jugendliche, Heranwachsende und zwei Erwachsene sollen in wechselnden Besetzungen zahlreiche Autos im Raum Baden-Baden aufgebrochen haben. Ein 16- und ein 17-Jähriger befinden sich seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Wann genau sie festgenommen wurden, blieb unklar.