Immer wieder laufen Rehe über die Straßen. Bei Baden-Baden ist es diesmal anders, aber nicht weniger gefährlich für das Tier. Ein Kitz liegt auf einer Bundesstraße.

red/dpa/lsw 08.08.2025 - 13:15 Uhr

Ein kleines Rehkitz ist von einem Jagdpächter von einer stark befahrenen Bundesstraße bei Baden-Baden gerettet worden. Ein Zeuge habe das Tier auf Höhe der Autobahnauffahrt auf der Straße entdeckt, teilte die Polizei mit. Bis der Jäger kam, habe sich der Finder um das Reh gekümmert: Er trug es auf die sicheren Rücksitze seines Wagens.