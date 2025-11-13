Hängepartie um Baden-Badens erkrankten OB - nach seinem Antrag auf Dienstunfähigkeit ist unklar, wie es weitergeht und ob es Neuwahlen gibt.

red/dpa 13.11.2025 - 17:27 Uhr

– Nach dem Antrag des erkrankten Baden-Badener Oberbürgermeisters Dietmar Späth (parteilos) auf Dienstunfähigkeit ist ungewiss, wann darüber entschieden wird und wie es nun weitergeht. Das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe untersuche den Fall, die Dauer der Prüfung sei aber vom Einzelfall abhängig, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. „Eine pauschale Zeitangabe ist nicht möglich.“