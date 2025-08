Baden-Württemberg hat 2024 rund 1,2 Milliarden Euro aus Erbschaften und Schenkungen eingenommen. Besonders häufig vererbt wurden Geldvermögen.

red/epd 04.08.2025 - 11:19 Uhr

. Im Jahr 2024 hat das Land Baden-Württemberg aus über 27.000 Erbschaften und Schenkungen 1,2 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Insgesamt wurden 11,4 Milliarden Euro steuerlich veranlagt, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. Nach Abzug verschiedener Befreiungen seien in über 20.000 Fällen rund 6 Milliarden Euro versteuert worden, die Steuerquote liege somit bei 20,1 Prozent.