Baden-Württemberg: 80 Prozent der Kommunen setzen Grundsteuer bürgerfreundlich um

Welche Belastungsverschiebungen die für die steuerpflichtigen Bürger nach sich zieht und wie stark die Einnahmesituation der Kommunen sich dadurch verändert, ist auch ein dreiviertel Jahr nach Inkrafttreten der Neuerungen noch nicht in allen Konsequenzen absehbar. Allerdings bestätigt jetzt eine Analyse des Steuerzahlerbundes, dass Kommunen – die über ihre Hebesätze Einfluss auf die Höhe der Steuerlasten ihrer Immobilienbesitzer haben – und Land – das mit einem eigenen Gesetz den Rahmen für die Besteuerung abgesteckt hat – es im Zusammenspiel geschafft haben, die Reform weitgehend aufkommensneutral umzusetzen.

43 Kommunen haben Grundbesitzer entlastet Dabei hat der Verband die tatsächlichen Grundsteuerhebesätze von 1101 baden-württembergischen Kommunen verglichen mit den Werten, die das Finanzministerium in seinem Transparenzregister als aufkommensneutral errechnet hat. Das Ergebnis zeugt von einer sehr großen Umsetzungsdisziplin der Städte und Gemeinden. Demnach haben 720 Kommunen einen aufkommensneutralen Grundsteuerhebesatz beschlossen; weitere 126 Städte und Gemeinden liegen nur geringwertig – zwischen ein und vier Prozent – über dem neutralen Korridor. Zusammen sind das 77 Prozent der baden-württembergischen Kommunen. Hinzu kommen 43 Städte und Gemeinden, die die Grundsteuerpflichtigen entlastet haben (3,9 Prozent). Damit hat die weit überwiegende Mehrheit von achtzig Prozent der Kommunen die Reform nicht als Deckmantel genutzt, um höhere Einnahmen aus der Grundsteuer in die Kassen zu bekommen.

Nur 18 Prozent der Stadt- und Gemeinderäte hat den jeweiligen Grundsteuerhebesatz mit mindestens fünf Prozent deutlich über dem aufkommensneutralen Wert angesetzt. Die höchste Abweichung nach oben ist mit 52 Prozent in der kleinen Gemeinde Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) gemessen worden. Die größte Entlastung der Immobilienbesitzer hat die Stadt Oberkochen beschlossen, die den neutralen Korridor um 35 Prozent unterschreitet.

Das heißt nicht, dass nicht einzelne Bürger deutlich mehr oder weniger zahlen müssen. Es heißt nur, dass die 1101 baden-württembergischen Kommunen, denen die Einnahmen aus der Grundsteuer alleine zufließen, 2025 aus dieser Quelle etwa gleichviel in der Kasse haben werden als vor der Reform.

Die Bilanz bei den Großstädten

In den zwölf größten Städten Baden-Württemberg ist die Situation ähnlich wie im Landesdurchschnitt. Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Esslingen und Ludwigsburg haben aufkommensneutrale Hebesätze beschlossen. Heidelberg und Ulm liegen mit ihren Grundsteuersätzen nur zwei beziehungsweise drei Prozent höher. Zu den Ausreißern nach oben zählt neben Mannheim (plus sechs Prozent) und Reutlingen (plus fünf Prozent) auch Tübingen (plus 18 Prozent). Der Tübinger Gemeinderat hat den Hebesatz Ende Juni rückwirkend noch einmal erhöht, weil die Stadt laut Aussage von Oberbürgermeister Boris Palmer keine andere Möglichkeit hatte, um ein Millionen-Loch im Haushalt zu stopfen und einen genehmigungsfähigen Etat vorzulegen. Den umgekehrten Weg ist Pforzheim gegangen: Dort hat der Gemeinderat den Hebesatz um 21 Prozent unter dem aufkommensneutralen Wert festgesetzt. Um Härtefälle zu vermeiden und das Gros der Grundbesitzer zu entlasten, verzichtete die Stadt auf Einnahmen von rund 7,5 Millionen Euro.

Mit dem bisherigen Vorgehen der Städte und Gemeinden im Land ist Eike Möller, der Vorsitzende vom Bund der Steuerzahler offenbar einigermaßen zufrieden. „Wir sehen die finanziellen Herausforderungen der Kommunen“, erklärt er in einer Pressemitteilung. Steuererhöhungen hält er weiterhin für falsch und appelliert an die Kommunen „im nächsten Jahr keinesfalls an der Grundsteuerschraube zu drehen“.