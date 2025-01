In den Kreisen Reutlingen und Sigmaringen sowie im Zollernalbkreis ist es in der Vergangenheit zu einer Diebstahlserie auf Friedhöfen gekommen. Dabei wurde Schaden von rund 80.000 Euro verursacht. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen geschnappt.

. Nach einer Serie von Diebstählen auf Friedhöfen im Zollernalbkreis sowie in den Landkreisen Reutlingen und Sigmaringen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Gegen den 38-Jährigen werde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls von sakralen Gegenständen, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizeipräsidien Reutlingen und Ravensburg am Mittwoch mit.

Zwischen September 2024 und Januar 2025 wurde eine Vielzahl von bronzenen Figuren und Gegenständen auf Friedhöfen in mehreren Gemeinden gestohlen. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mindestens 80.000 Euro. Nachdem Zeugen am vergangenen Freitag einen versuchten Diebstahl auf dem Friedhof in Burladingen-Killer beobachtet hatten und dort mehrere, bereits von Gräbern entfernte Bronzefiguren aufgefunden wurden, führten weitere Ermittlungen auf die Spur des Tatverdächtigen. Er wurde an seiner Wohnanschrift im Landkreis Sigmaringen festgenommen und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.