Am Wochenende macht der Sommer seinem Namen wieder alle Ehre: Es wird heiß, freundlich und trocken - und nicht mehr so schwül. Perfektes Badewetter also im Südwesten.

red/dpa 27.06.2025 - 06:19 Uhr

Nach kleiner Abkühlung läuft der Sommer am Wochenende wieder zur Hochform auf: Stabiles Hochdruckwetter ist im Anmarsch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird es tüchtig heiß, mit Höchstwerten am Samstag von bis zu 33 Grad im Rheintal und am Sonntag dort mit bis zu 35 Grad. Im Großraum Stuttgart klettern die Temperaturen am Samstag auf 31 bis 33 Grad und am Tag darauf auf 34 Grad.