Das EU-Abkommen mit Südamerika soll Zölle senken und neue Chancen für Baden-Württembergs Mittelstand schaffen. Welche Branchen besonders profitieren könnten.
09.01.2026 - 17:15 Uhr
Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht im EU-Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay enorme Chancen für die Kernbranchen Automobil, Maschinenbau und Chemie im Land. Wenn Mercosur Zölle auf über 91 Prozent der EU-Warenausfuhren schrittweise abbaue, öffnet das gerade für den exportorientierten Mittelstand neue finanzielle Spielräume, sagte die CDU-Politikerin in Stuttgart. Baden-Württemberg exportiert schon heute Waren im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro in die vier Staaten.