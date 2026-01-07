Der Arbeitsmarkt kommt nicht in Schwung. Im Schnitt war die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten so hoch wie lange nicht. Wie lautet die Prognose für 2026?
07.01.2026 - 10:01 Uhr
Auch zum Ende des vergangenen Jahres bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg angespannt. Im Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent auf 291.017, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Vormonat bei 4,5 Prozent.