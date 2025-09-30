Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Gründe sind Strukturwandel und Konjunkturschwäche. Hoffnung macht der Anstieg bei Ausbildungen.
30.09.2025 - 11:23 Uhr
Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg liegt im September bei 303.099 und damit nur 0,7 Prozent niedriger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit deutlich um 9,4 Prozent gestiegen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte.