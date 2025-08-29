Auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeichnet sich keine Entspannung ab. Die Arbeitslosigkeit nimmt im August zu. Wie sehr - und wo gibt es Chancen?
29.08.2025 - 10:12 Uhr
Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg bleibt angespannt. Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Prozent auf 305.352, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juli vorlag.