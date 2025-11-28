Im Südwesten bleibt die Zahl der Arbeitslosen hoch, obwohl sie im November leicht gesunken ist. Was Experten zur Entwicklung sagen.
28.11.2025 - 10:11 Uhr
Die Lage auf dem baden-württembergischen Arbeitsmarkt ist weiter angespannt. Im November habe der Rückgang der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat 1,0 Prozent betragen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mit. Dies entspreche der üblichen saisonalen Entwicklung im November. Demnach waren im zu Ende gehenden Monat 290.477 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei die Arbeitslosigkeit im Südwesten um 6,9 Prozent gestiegen.