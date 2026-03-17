Die Zahl der Asylbewerber ist 2025 deutlich zurückgegangen. Doch nach den hohen Zahlen an Flüchtlingen in den Vorjahren stöhnen die Verwaltungsgerichte unter etlichen Asylverfahren.
17.03.2026 - 12:39 Uhr
Die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten im Südwesten sind im vergangenen Jahr massiv angestiegen. Insgesamt gingen mit 31.479 Fällen rund 82 Prozent mehr Fälle bei den Gerichten ein als im Vorjahr, wie der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim mitteilte. „Wir ächzen und stöhnen unter der Last der hohen Asyleingänge“, sagte Malte Graßhof.