Auffallend viele Kinder und Jugendliche an Grippe erkrankt

Das Ministerium spricht von einer massiven Grippewelle. Die Zahlen sind in etwa auf dem Niveau der Vorsaison. Doch es gibt eine Besonderheit.

red/dpa/lsw 07.02.2025 - 16:51 Uhr

Die Grippewelle hat deutlich an Schwung gewonnen und trifft im Südwesten stärker als im Vorjahr Kinder und Jugendliche. Fast ein Drittel der Erkrankten in der vergangenen Woche sei unter 18 Jahre alt gewesen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.