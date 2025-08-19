Die Pegelstände im Südwesten sinken, an acht Messstellen herrscht sogar extremes Niedrigwasser. Für die Schifffahrt spielen weitere Aspekte eine Rolle.
19.08.2025 - 08:15 Uhr
Die Pegelstände an den Flüssen im Südwesten sind nach den trockenen Tagen überwiegend wieder rückläufig. 40 Prozent liegen laut dem Niedrigwasser-Informationszentrum (NIZ) Baden-Württemberg im moderat niedrigen Bereich. Als Beispiel nennt das NIZ, das bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe angesiedelt ist, den Neckar.