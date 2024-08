Aufrüsten auf den Dächern: Die Solarenergie boomt weiter im Land. Das ist gut fürs Klima, aber der Weg zur Klimaneutralität ist noch lang und steinig.

Baden-Württemberg kommt beim Ausbau der Solarenergie voran. Die selbstgesteckten Ziele für den Ausbau der Solarenergie für 2024 wurden nach Angaben des Umweltministeriums schon Ende Juli erreicht. Von Januar bis Juli wurden 1.229 Megawatt neue Leistung installiert, wie Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in Stuttgart mitteilte. Das Zubauziel für das laufende Jahr liegt demnach bei 1.150 Megawatt. Die Vorgabe stammt aus der vom Land beauftragten Sektorstudie, die ermittelt hat, was sich in den einzelnen Bereichen wann und wie bewegen muss, damit der Südwesten das Ziel klimaneutral im Jahr 2040 erreichen kann.