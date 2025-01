Baden-Württemberg kommt beim Ausbau der Solarenergie gut voran. Bis Ende November 2024 wurden 1.941 Megawatt neue Leistung installiert, wie die Grünen-Fraktion im Landtag unter Berufung auf Daten des Umweltministeriums in Stuttgart mitteilte. Das Land erlebe einen regelrechten Solarboom, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz. Das Zubauziel für 2024 lag bei 1.150 Megawatt und war bereits im Juli erreicht worden. Der etwas geringere Zubau auf der Dachfläche im Jahr 2024 gegenüber 2023 wurde nach Angaben des Umweltministeriums bislang durch den stärkeren Zubau auf der Freifläche mehr als ausgeglichen.

Das Land peilt an, seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren und bis 2040 klimaneutral zu werden – fünf Jahre früher, als es der Bund für Deutschland beschlossen hat. Es dürfen dann nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie wieder gebunden werden können.

Ausbauziele für die Windkraft verschoben

Während es beim Zubau der Photovoltaik gut voranging, geht der Ausbau der Windenergie deutlich weniger schnell vonstatten. Nach früheren Angaben des Umweltministeriums gingen 2024 bis Anfang Dezember nur acht neue Windräder im Südwesten in Betrieb. Sechs weitere Anlagen seien gebaut worden, aber bislang nicht offiziell in Betrieb. Im Vorjahr waren laut früheren Angaben des Ministeriums 16 neue Anlagen gebaut worden. Insgesamt sind zum Stand 15. November 2024 in Baden-Württemberg nach Angaben des Umweltministeriums 879 Windenergieanlagen mit einer kumulierten Leistung von 4.531 Megawatt in unterschiedlichen Projektphasen geplant gewesen.

Die Landesregierung hatte zuletzt immer wieder die Ziele zum Windkraftausbau zurückschrauben müssen. Ursprünglich hatte Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag als Ziel vereinbart, bis 2026 die Voraussetzungen für den Bau von 1.000 neuen Windrädern im Land zu schaffen. Diese Zahl hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon länger einkassiert. Ende 2022 hatte der Grünen-Politiker dann das Ziel ausgegeben, im Jahr 2024 100 neue Windräder zu bauen. Dieses Ziel hatte er Anfang 2024 wieder infrage gestellt.