Nach Messungen mit alarmierenden Treibhausgas-Werten haben sich das Land und der betroffene Chemiekonzern auf engmaschige Tests geeinigt. Eine Klage soll deswegen zunächst ruhen.
22.12.2025 - 18:04 Uhr
– Nach den Vorwürfen um mögliche gewaltige Emissionen des klimaschädlichen Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) in Baden-Württemberg haben sich der Chemiekonzern Solvay und das Land Baden-Württemberg nach Angaben des Umweltministeriums auf einen Testbetrieb geeinigt. Damit solle eine klimaschonende und bedarfssichernde Produktion in Europa langfristig sichergestellt und die regionalen Arbeitsplätze erhalten werden, hieß es.