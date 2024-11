Autobahnen in den Herbstferien verstopfter als im Vorjahr

Reisende standen in den Herbstferien im Südwesten deutlich länger im Stau als im Vorjahr. Schuld ist unter anderem das schöne Wetter - und ein Feiertag.

red/dpa 04.11.2024 - 14:39 Uhr

Reisende mussten in den Herbstferien auf den Autobahnen im Südwesten geduldiger sein als im Vorjahr. Die Staudauer nahm im Vergleich zu 2023 um mehr 50 Prozent zu, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Baden-Württemberg (ADAC) mitteilte. Der Verband registrierte in den Herbstferien eine Wartezeit im stockenden oder stehenden Verkehr von 1.449 Stunden - das sind 517 Stunden mehr als in den Herbstferien 2023.