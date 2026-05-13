Dürfen die Bäckereien an Christi Himmelfahrt öffnen? So ist die Rechtslage in Baden-Württemberg.

Lukas Böhl 13.05.2026 - 08:26 Uhr

Bäckereien dürfen in Baden-Württemberg am Vatertag öffnen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 LadÖG BW dürfen Verkaufsstellen „Konditor- und frische Backwaren“ für insgesamt drei Stunden verkaufen. Die Öffnungszeiten legen die Bäcker selbst fest. Oft wird in der Zeit zwischen 8:00 und 11:00 Uhr geöffnet. Allerdings entscheiden die Betriebe selbst, ob sie ihre Filialen am Feiertag aufmachen oder nicht. Es gibt also keine Garantie dafür, dass der Bäcker um die Ecke offen hat.