Dürfen die Bäckereien an Christi Himmelfahrt öffnen? So ist die Rechtslage in Baden-Württemberg.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Bäckereien dürfen in Baden-Württemberg am Vatertag öffnen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 LadÖG BW dürfen Verkaufsstellen „Konditor- und frische Backwaren“ für insgesamt drei Stunden verkaufen. Die Öffnungszeiten legen die Bäcker selbst fest. Oft wird in der Zeit zwischen 8:00 und 11:00 Uhr geöffnet. Allerdings entscheiden die Betriebe selbst, ob sie ihre Filialen am Feiertag aufmachen oder nicht. Es gibt also keine Garantie dafür, dass der Bäcker um die Ecke offen hat.

 

Wo man den ganzen Tag Brötchen bekommt

Wer am Vatertrag spät dran ist, kann in eine Bäckerei mit angeschlossenem Gastronomiebetrieb gehen. Auf diese findet das Gaststättenrecht Anwendung, weshalb sie auch an Feiertagen wie Christi Himmelfahrt den ganzen Tag über Backwaren verkaufen dürfen. Auch an Tankstellen erhält man oft aufgebackene Backwaren.

Haben Blumenläden geöffnet?

Ja, Blumenläden dürfen in Baden-Württemberg am Vatertag/Christi Himmelfahrt öffnen, aber nur eingeschränkt. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 LadÖG BW dürfen Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen Blumen verkaufen, wenn Blumen in erheblichem Umfang angeboten werden. Die Öffnung ist grundsätzlich für drei Stunden erlaubt. Die längeren Sonderöffnungszeiten von sechs Stunden gelten nur an bestimmten Tagen: Allerheiligen, Muttertag, Volkstrauertag, Totensonntag und 1. Advent.