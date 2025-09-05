Sie gelten als Überlebenskünstler und hart im Nehmen: Eine neu entdeckte Bärtierchen-Art im Schwarzwald trägt den Namen von Winfried Kretschmann.
05.09.2025 - 14:37 Uhr
Ganz besondere Ehre für den grünen Regierungschef in Baden-Württemberg: „Ramazzottius kretschmanni“ heißt ein nach Winfried Kretschmann benanntes Bärtierchen. Die neue Bärtierchen-Art, schon 2022 nach der wissenschaftlichen Anerkennung mit diesem Namen bedacht, sei weltweit erstmals im Nationalpark Schwarzwald entdeckt und beschrieben worden. Der Park will damit eigenen Angaben zufolge das besondere Engagement Kretschmanns für Artenschutz und Biodiversität würdigen.