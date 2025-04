Die Deutsche Bahn startet einen umfassenden Frühjahrsputz an 134 Bahnhöfen im Südwesten. „Einmal im Jahr steht Großreinemachen an – das gilt für Bahnhöfe genauso wie für das heimische Wohnzimmer“, sagte Ralf Thieme, Vorstand Personenbahnhöfe DB InfraGO AG, laut Mitteilung.

Dabei putzen laut einer Sprecherin sowohl Reinigungskräfte der Deutschen Bahn als auch Mitarbeiter von Geschäften in Bahnhöfen sowie Städten und Gemeinden. Aktuell gibt es demnach 691 Bahnhöfe und Haltestellen im Land.

Lesen Sie auch

Regulär werden große Bahnhöfe täglich gereinigt

Es gehe um einen grundlegenden Frühjahrsputz, umfassender als die turnusmäßigen Reinigungen von Bahnhöfen. So würden etwa Graffiti und Kaugummi entfernt, sagte die Sprecherin. Regulär würden kleinere Bahnhöfe mindestens einmal die Woche gereinigt, größere Bahnhöfe mit vielen Reisenden täglich.

Es ist das erste Mal, dass die Bahn eine so flächendeckende Putzaktion in ganz Deutschland startet, wie die Sprecherin sagte. Bundesweit würden mehr als 100 Millionen Euro investiert. In Baden-Württemberg wird demnach unter anderem in Mannheim, Heilbronn, Konstanz, Kornwestheim und Friedrichshafen sowie Karlsruhe gereinigt.