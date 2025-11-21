Hopfen, Hüte, Insel-Feeling: Warum mehrere Orte in Baden-Württemberg jetzt neue Namen tragen dürfen – und was das mit Geschichte, Tracht und grünem Gold zu tun hat.
21.11.2025 - 13:30 Uhr
„Hopfenstadt“, „Inselgemeinde“, „Waldenserort“, „Zähringerstadt“ oder „Bollenhutgemeinde“: Viele Menschen in Baden-Württembergs dürfen sich über neue Zusatznamen ihrer Wohnorte freuen. Das Innenministerium in Stuttgart wolle die Identität des Landes stärken und mache den Weg für Zusatzbezeichnungen einzelner Gemeinden frei, teilte die Behörde mit.