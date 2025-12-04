Der Karlsruher Millionär und BSW-Politiker Suikat sieht gute Chancen für den Landtagseinzug und setzt auf einen breiteren Kurs der Partei.
04.12.2025 - 09:42 Uhr
Der Karlsruher Millionär und Schatzmeister des Bündnisses Sahra Wagenknecht, Ralph Suikat, kann nach eigenen Worten in seiner Partei keinen Personenkult erkennen. „Ich sehe bei uns keinen Personenkult“, sagte er den „Badischen Neuesten Nachrichten“ auf die Frage, ob das BSW für neue Unterstützer attraktiver werde nach dem Rückzug der Namensgeberin Sahra Wagenknecht vom Parteivorsitz.