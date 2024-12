Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) Baden-Württemberg geht mit einem Quartett in den Bundestagswahlkampf. Jessica Tatti, BSW-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete aus Reutlingen, landete bei der Mitgliederversammlung in Stuttgart mit 98,1 Prozent der Stimmen auf Listenplatz eins.

Tatti führt den Landesverband mit Manfred Hentz, BSW-Co-Landesvorsitzender und Hochschulprofessor aus Mosbach - er kam mit 84,6 Prozent auf Platz zwei. Auf den weiteren Plätzen folgten Ralph Suikat, Bundesschatzmeister BSW und Unternehmer aus Baden-Württemberg (86,5 Prozent) und Richard Pitterle, Landesschatzmeister des BSW in Baden-Württemberg und Ex-Bundestagsmitglied aus Sindelfingen mit 88,5 Prozent.

Besonders ragt Suikat heraus. Der Karlsruher Millionär gründete nach seinem Studium 1993 mit einem Geschäftspartner die STP-Unternehmensgruppe. 2016 verkaufte er seine Anteile. Seither engagiert sich der 59-Jährige als sogenannter Impact-Investor und tritt für ein faires und nachhaltiges Wirtschaftssystem ein.

Millionär auf Listenplatz drei

Suikat plädiert auch für eine stärkere Besteuerung hoher und sehr hoher Vermögen und unterstützt unter anderem die Initiative Taxmenow (Besteuert mich jetzt). Diese setzt sich unter anderem für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer für Millionen- und Milliardenvermögen ein. „Deutschland ist ein Hochsteuerland für Arbeitende, aber ein Steuerparadies für Superreiche. (....) Wie werden das ändern“, sagte er laut Pressemitteilung.

Tatti ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete und war bis zu ihrem Austritt vor gut einem Jahr Mitglied der Linkspartei. Hentz ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet als Professor für Industrie-Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Er war zuvor Mitglied der SPD und organisierte den BSW-Europawahlkampf in der Region Karlsruhe. Pitterle kommt aus Sindelfingen. Auch er war zuvor in der Linkspartei engagiert.