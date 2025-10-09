CDU-Landeschef Hagel fordert, dass Soldaten wieder an Schulen über ihre Erfahrungen sprechen dürfen. Auch die Zivilklausel möchte er abschaffen.

red/dpa/lsw 09.10.2025 - 15:21 Uhr

CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel hat sich für Bundeswehrbesuche an Schulen ausgesprochen. „Ich werbe dafür, dass unsere Soldatinnen und Soldaten wieder in die Schule gehen und über ihre Erlebnisse reden dürfen“, sagte Hagel auf einer Podiumsdiskussion zum Ukraine-Krieg beim Bodensee Business Forum (BBF) in Friedrichshafen.