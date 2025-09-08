Mehr Maurer statt nur Architekten: CDU-Fraktionschef Hagel will die Meisterausbildung kostenfrei machen – und Kinder schon ab Klasse 5 stärker ans Handwerk heranführen.
– Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Manuel Hagel, will die handwerkliche und duale Ausbildung im Südwesten deutlich aufwerten - und fertigen Meisterinnen und Meistern eine saftige Prämie zahlen. „Wir wollen die duale und handwerkliche Ausbildung der akademischen Ausbildung gleichstellen“, sagte Hagel im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, wieder mehr junge Menschen für Meisterberufe zu gewinnen. „Dass wir zum Beispiel nicht nur Architekten haben, die in der Lage sind, ein Haus zu planen, sondern wieder mehr Maurermeister, Dachdecker und Bodenleger, die auch in der Lage sind, ein Haus zu bauen.“