Bisher dürfen Videokameras nur an Kriminalitäts-Hotspots eingesetzt werden. CDU-Landeschef Hagel fordert, dass Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen.
03.09.2025 - 06:33 Uhr
– Baden-Württembergs CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel fordert einen leichteren Einsatz von Videoüberwachung zur Kriminalitätsbekämpfung. Bislang sei das nur bei erhöhter Kriminalitätslage erlaubt – die Hürden dafür seien aber zu hoch, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Kriterium dürfe nicht länger allein ausschlaggebend sein.