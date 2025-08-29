Baden-Württemberg erlebte einen ungewöhnlich warmen und nassen Sommer. Trotzdem reichten Temperaturen und Regenmengen nicht für neue Rekorde. Die Bilanz.
29.08.2025 - 14:17 Uhr
Der Sommer in Baden-Württemberg ist zwar deutlich zu warm und auch zu nass gewesen, einen Rekord haben die Temperaturen und der Niederschlag der vergangenen Monate aber nicht geknackt. Mit einer Durchschnittstemperatur bei 18,4 Grad sei ein außergewöhnlich hoher Wert erreicht worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in seiner Sommer-Bilanz mit. „Der Juni war hier sogar der zweitwärmste seit Beginn der Messungen“, hieß es weiter.