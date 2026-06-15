Die Geburtenrate im Land ist niedrig - doch die regionalen Unterschiede sind groß. Wo die Ausreißer liegen und was mögliche Hintergründe sind.
15.06.2026 - 14:18 Uhr
Der Landkreis Rottweil hat im vergangenen Jahr die höchste Geburtenrate im Südwesten gehabt. Dort liegt die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 1,71, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Die regionalen Unterschiede sind demnach groß. Die niedrigste Geburtenrate in Baden-Württemberg hat demnach die Stadt Heidelberg mit 0,97.