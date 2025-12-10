Eine Studie zeigt: Die Arbeitszeit von Lehrern endet nicht im Unterricht – und es gibt große Unterschiede. Für die CDU ist das eine Frage der Gerechtigkeit, die die Partei angehen will.
10.12.2025 - 13:08 Uhr
Nach Kritik an CDU-Plänen zu Sanktionen für Lehrkräfte mit mangelnder Leistungsbereitschaft fordert die Partei eine differenzierte Auseinandersetzung. Diese habe es rund um die Passage im Wahlprogramm bislang nicht gegeben, stattdessen hätten Akteure für Schlagzeilen ein Klischee über Lehrkräfte bespielt, sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Sturm, im Landtag in Stuttgart.