Nach gut zwei Wochen verkünden Cem Özdemir und Manuel Hagel das Ende der Koalitionsverhandlungen. Wann der Koalitionsvertrag vorgestellt werden soll.
30.04.2026 - 23:46 Uhr
Fast acht Wochen nach der Landtagswahl haben sich Grüne und CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Am späten Donnerstagabend trat der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) mit seinem designierten Vize Manuel Hagel (CDU) vor die Presse. „Beide Seiten haben hart gerungen für gute Lösungen für unser Land, für die Menschen in Baden-Württemberg“, sagte Özdemir. Das Ergebnis sei aber nicht der kleinste gemeinsame Kompromiss. Manuel Hagel betonte, die Koalitionsgespräche hätten gezeigt, dass aus unterschiedlichen Perspektiven keine unüberbrückbaren Gegensätze werden.