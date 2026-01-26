Baden-Württemberg: Ein entzaubertes Land

 
Motoren-Montage am Bodensee bei Rolls-Royce Powersystems (früher MTU). Foto: picture alliance/dpa

Das Musterland leidet unter unter den globalen Krisen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, kommentiert Reiner Ruf.

Baden-Württemberg leuchtet nicht mehr. Das Land versinkt im Mittelmaß. Die industrielle Substanz schmilzt dahin. Unser Wohlstand gründet in der Innovationskraft seiner Unternehmen; deren Zukunft liegt im Ungewissen. Kulturell flackert da und dort eine Kerzenflamme, doch das Licht dringt nicht recht durch. Nur bei den Universitäten und Forschungsinstituten sind wir an der Spitze mit dabei.

 

Es lebt sich solide im Südwesten, keine Frage. Alter Wohlstand ist vorhanden. Er verbleibt aber dort, wo er ist und schon immer war; er wird von Generation zu Generation vererbt. Neuer Wohlstand, der aus Innovation stammt und nicht aus Finanzgeschäften herrührt, kommt zu wenig hinzu. Es fehlt die Dynamik. Bräsigkeit hat sich wie eine Schneedecke übers Land gelegt. Die Landespolitik zelebriert eine Selbstgefälligkeit, die mit der Lage nicht korreliert. Je machtloser sie wird, desto wichtigtuerischer tritt sie auf. In Reden beschwört man die Zeitenwende, in der Praxis macht man weiter wie zuvor. Zu viele Karrieristen plustern sich auf, zu viele Opportunisten schleichen herum.

Putin, Trump und die Konkurrenz aus China setzen uns zu; dies tut deshalb weh, weil wir uns wider besseren Wissens nicht darauf vorbereitet haben. Die Abhängigkeit des Landes vom Export im Allgemeinen und von der Autobranche im Besonderen ist lange bekannt, wurde aber verdrängt, solange die Gewinne sprudelten. Belegschaften begreifen teils üppige Sonderzahlungen, die darauf beruhen, das potente Kunden teure Renommierautos kaufen, als Gewohnheitsrecht. Bleibt das Geld aus, wird es ruppig, auch politisch. Das ist der sichere Weg, um Deutschland unter Führung der Ideologen-AfD in ein autoritär geführtes Industriemuseum zu verwandeln.

Gute Gehälter und Sozialleistungen haben ihre Basis im Produktivitätsvorsprung der Industrie. Doch die Arbeitsproduktivität entwickelt sich schon lange schwach, das Anlagevermögen veraltet. Viele Jahre sprudelten die Gewinne, doch wurde zu wenig investiert, und wenn, dann eher im Ausland. Dort werden inzwischen ebenfalls gute Autos und Maschinen gebaut, nur günstiger. Mit weniger arbeiten wird dem nicht erfolgreich zu begegnen sein, eher mit mehr.

Laute Klage finden die hohen Energiekosten, insbesondere die Netzentgelte. Die Netzbetreiber indes streichen unkeusche Renditen ein. Die Regierungen in Bund und Länder schauen zu. Bezahlbare Energie ist der Anfang von allem. Deutschland muss sich aus der fossilen Abhängigkeit von den Trumps dieser Welt befreien. Das gelingt mit erneuerbarer Energie. Es ist eine Frage der Selbstbehauptung.

CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche beeindruckt mit Arroganz, erweckt aber den Verdacht der Unfähigkeit. Wenn wir Geld als begrenztes Gut begreifen, dann sollte es weniger in die Bewahrung von Altem als in die Schaffung von Neuem fließen. Statt dessen feiern CDU und FDP das Mehrwertsteuergeschenk für die Gastronomie, die CSU boxt die Ausweitung der Mütterrente durch, die EU-Grünen behindern das Mercosur-Freihandelsabkommen.

Die Chancen sind da

Künstliche Intelligenz gilt als neuer Produktivitätstreiber. Baden-Württemberg ist prädestiniert für die industrielle Anwendung der KI. Die Daten sind da. Es ist ein Schatz, den andere in dieser Form nicht besitzen. Es gibt so viel Wissen in Baden-Württemberg, so viele qualifizierte Leute. Nur kann sich das Land nicht länger ein antiquiertes, von der alten Klassengesellschaft abgeleitetes Schulsystem leisten. Die Verwaltung muss begreifen, dass sie für die Bürger da ist und nicht um ihrer selbst willen. Das Potenzial ist da. Wir müssen es besser nutzen.

Von Reiner Ruf
