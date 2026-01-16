Ein Kilogramm Heroin, scharfe Schusswaffen und Luxusgüter: Die Polizei nimmt bei einer Razzia fünf Verdächtige fest.
16.01.2026 - 16:14 Uhr
Die Polizei hat bei einer Drogenrazzia ein Kilogramm Heroin sichergestellt und fünf Verdächtige festgenommen. Einsatzkräfte hatten insgesamt 20 Wohnungen in Baden-Württemberg sowie Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mitteilten. Dabei fanden die Ermittler Bargeld, Schmuck und Luxusbekleidung im Wert von über 100.000 Euro sowie scharfe Schusswaffen mit Munition.