Gleich zwei Menschen verunglücken beim Baden in Baden-Württemberg. In Wyhl stirbt eine Frau, in Maulbronn wird ein Mann vermisst. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg.

red/dpa/lbw 30.06.2025 - 06:14 Uhr

Bei Badeunfällen am Sonntag in Baden-Württemberg ist eine Frau tödlich verunglückt, zudem wird ein Mann vermisst. Die 30-Jährige war am Nachmittag in einem Baggersee in Wyhl am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) untergegangen, wie die Polizei mitteilte. Taucher bargen die Frau im Uferbereich, trotz Maßnahmen zur Wiederbelebung starb sie noch vor Ort.