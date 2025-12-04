Benziner und Diesel dominieren weiter: Obwohl der Bestand an E-Autos wächst, bleibt ihr Anteil an der Flotte gering.
04.12.2025 - 14:01 Uhr
Reine Elektroautos (BEV) spielen im Autoland Baden-Württemberg immer noch eine untergeordnete Rolle: Ihr Anteil sei zum 1. Januar 2025 mit 38.567 Fahrzeugen auf 3,8 Prozent an den insgesamt zugelassenen Fahrzeugen gestiegen, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in Fellbach mit. Ein Jahr zuvor machten sie noch 3,3 Prozent aller Personenkraftwagen aus.