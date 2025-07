In Hamburg nehmen Ermittler einen Mann fest, der im Internet Kinder gequält haben soll - in einem Fall bis zum Suizid. Auch in Baden-Württemberg gibt es Ermittlungen.

red/dpa/lsw 30.07.2025 - 11:45 Uhr

Im Zusammenhang mit einem internationalen Netzwerk von Pädokriminellen gibt es auch in Baden-Württemberg Ermittlungen. Man führe Ermittlungsverfahren im unteren einstelligen Bereich, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Die Ermittlungen dauerten noch an, Details könne man deswegen nicht nennen. Man habe Hinweise aus den USA bekommen, denen man nun nachgehe, so die Sprecherin. Zuvor hatte der NDR berichtet.