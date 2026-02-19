Die Zahl der Diebstähle im Südwesten sinkt deutlich – auf den niedrigsten Stand seit langem. Doch die Schadenssumme bleibt hoch. Innenminister Strobl warnt vor Sorglosigkeit.
19.02.2026 - 07:50 Uhr
– Ein Lippenstift in der Drogerie, ein Geldbeutel auf dem Weihnachtsmarkt, ein Fahrrad auf dem Campus: Rund alle drei Minuten findet in Baden-Württemberg ein Diebstahl statt – zumindest einer, der bei der Polizei aktenkundig wird. Klingt erst mal viel, doch die Zahl der Diebstähle in Baden-Württemberg sinkt. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 158.189 Fälle und damit 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr.