Von Januar an sollen Opfer sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche bundesweit mehr Geld erhalten können.
23.10.2025 - 13:38 Uhr
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat seit 2014 insgesamt 200 Betroffenen von sexualisierter Gewalt Zahlungen in Höhe von mehr als 4,5 Millionen Euro zugesprochen. Dabei handelte es sich um sogenannte Anerkennungsleistungen, ergänzende Hilfeleistungen und Therapiekosten, wie die Landeskirche mitteilte. Zuständig für die Bearbeitung der Fälle war die Unabhängige Kommission zur Anerkennung erlittenen Leids in Landeskirche und Diakonie. Von Januar an werden die Entschädigungen durch eine Richtlinie der Evangelischen Landeskirche Deutschland (EKD) bundesweit einheitlich geregelt.