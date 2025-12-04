Die exotische Art breitet sich rasant aus - und sorgt wegen möglicher Virusübertragungen für wachsende Sorgen beim Fachverband.
Die Asiatische Tigermücke ist nach Angaben der Experten am Oberrhein mittlerweile in mehr als 200 Kommunen im Südwesten Deutschlands nachgewiesen. Die exotische Art breite sich weiter aus und sorge zunehmend für gesundheitliche Sorgen, teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit. Im laufenden Jahr sei die Notwendigkeit, gegen die Tigermücke vorzugehen, durch die ersten Fälle der Infektionskrankheit Chikungunya in der Oberrheinebene bestärkt worden.