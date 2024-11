Die Wirtschaft im Südwesten gerät durch die weltweite Konjunkturflaute weiter unter Druck. Insbesondere die Exporte gehen zurück. Das zeigen neue Zahlen.

red/dpa 27.11.2024 - 13:22 Uhr

Die Konjunkturflaute lässt die Exportwirtschaft in Baden-Württemberg weiterhin schwächeln. Die Ausfuhren ins Ausland sanken von Januar bis September nach vorläufigen Zahlen um 3,1 Prozent auf 183,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Der Ausfuhrwert liegt mittlerweile bereits das sechste Quartal in Folge unter jenem des entsprechenden Vorjahresquartals. Die Abwärtsentwicklung hat demnach zuletzt aber leicht an Geschwindigkeit verloren.