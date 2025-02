Der Januar war recht nass. Das kann man auch an den Grundwasserständen in Baden-Württemberg ablesen.

red/dpa 04.02.2025 - 13:15 Uhr

Fachleute erwarten in Baden-Württemberg weitere Grundwasseranstiege durch die überdurchschnittlichen Niederschläge im Januar. „Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung sind aufgrund der momentanen Beobachtungen nicht an der Tagesordnung“, heißt es im aktuellen Bericht „Grundwasserstände und Quellschüttungen“ der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.