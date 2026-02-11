Der Weg zum Führerschein ist für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg weiter steinig: Auch 2025 scheitert ein großer Teil an Theorie oder Praxis.

Der Traum vom eigenen Führerschein platzt für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg zunächst an Theorie oder Praxis. Auch 2025 fällt ein großer Teil durch: 46 Prozent scheiterten an der Theorieprüfung, 37 Prozent an der praktischen Prüfung. Die Zahlen sind damit ähnlich wie im Jahr davor. Das zeigt ein aktueller Datenreport des TÜV-Verbands.

 

Die Zahlen kommen mitten in einer Debatte darüber, wie der Führerschein günstiger werden kann - dazu plant Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eine Reform. 

Geplant sind etwa Vereinfachungen und digitale Lösungen für die theoretischen und praktischen Teile. Seit seiner Reform-Ankündigung ist in vielen Fahrschulen die Zahl der Anmeldungen eingebrochen. Der Grund: Viele potenziell neue Fahrschüler warten ab, bis der Führerschein günstiger wird.