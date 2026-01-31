Warum die Liberalen das Fernseh-Format kritisch sehen. Und unter welchen Bedingungen sie ein Gericht einschalten wollen.
Die baden-württembergische FDP will notfalls wegen eines SWR-Triells mit den Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und AfD für die Landtagswahl vor Gericht ziehen. Dabei geht es ihr vor allem um den geplanten Ausstrahlungstermin am 24. Februar, was zu nah am Wahltermin (8. März) sei. Der Südwestrundfunk (SWR) prüfte daraufhin nach eigenen Angaben sein Berichterstattungskonzept kritisch - will aber bei den Plänen bleiben. Dazu gehöre unter anderem auch eine „Wahlarena“ am 26. Februar mit FDP-Beteiligung.