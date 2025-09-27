Radikaler Plan für den Wahlkampf: Die FDP in Baden-Württemberg will Behörden im großen Stil abbauen – und mit Digitalisierung Tausende Jobs überflüssig machen.
27.09.2025 - 08:42 Uhr
Die Südwest-FDP will mit der Idee einer radikalen Verwaltungsreform in den Wahlkampf ziehen. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, fordert der Landesvorstand nichts Geringeres als die Abschaffung aller Regionalverbände und Regierungspräsidien im Land. Bis 2035 soll zudem jede fünfte Stelle in der Verwaltung durch digitale Prozesse und intelligente Automatisierung entbehrlich gemacht werden.