Chemie im Labor, Gefahr auf der Straße: Im Südwesten seien mehr Menschen von synthetische Opioiden abhängig – und die Suchthilfe beklagt fehlende Mittel.
Fentanyl, Tilidin, Oxycodon – solche Drogen kann man heute einfach im Internet bestellen. Das kann mitunter einer der Gründe sein, weshalb immer mehr Menschen im Südwesten abhängig von sogenannten synthetischen Opioiden sind. Das sind im Labor hergestellte Drogen, die vor allem schmerzlindernd wirken. Die Landesstelle für Suchtfragen und ist wegen dieser Entwicklungen alarmiert. Besonders besorgniserregend sei dabei der wachsende Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen - unter dem Abhängigen sowie den Toten. Bundesweit seien 2024 14 Prozent der Drogentoten unter 30 Jahre alt gewesen. Synthetischen Substanzen würden diese Situation verschärfen.