Freizeitparks präsentieren Neuerungen auf der CMT

Baden-Württemberg: Freizeitparks präsentieren Neuerungen auf der CMT
1
Die großen Freizeitparks in Baden-Württemberg präsentieren auf der CMT in Stuttgart ihre Neuerungen. Foto: IMAGO/ unten links und oben rechts: Krug

Monaco statt Mercedes und neue Attraktionen: Wie sich der Europa-Park, der Schwaben Park und Tripsdrill auf der CMT präsentieren – der Überblick für die neue Saison.

Lea Krug (lkr)

Bei eisigen Temperaturen mag der Gedanke an einen Freizeitparkbesuch noch fernliegen. Auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart jedoch sind die großen Freizeitparks bereits präsent – und ein Magnet für all jene, die Achterbahnen, Riesenräder und Spaziergänge durch bunte Themenwelten lieben.

 

Jahr für Jahr versuchen die Parks, ihr Angebot mit neuen Attraktionen zu erweitern. An den Messeständen zeigen sie nun, welche Neuheiten die Besucherinnen und Besucher bis zum Sommer 2026 erwarten dürfen.

Monaco statt Mercedes

Stolz präsentieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) an ihrem Messestand gleich einen neuen Themenbereich: Monaco. Das Fürstentum wird in der kommenden Saison zum 18. europäischen Themenbereich des Freizeitparks. Rund um die bekannte Achterbahn „Silver Star“ soll künftig der Stadtstaat inszeniert werden, heißt es in einer Broschüre.

Erst im vergangenen Sommer hatte Fürst Albert II. von Monaco den Park gemeinsam mit seinen Kindern besucht. „Meine Kinder und ich sind große Europa-Park-Fans geworden“, ließ er sich dabei zitieren.

Ursprünglich war der „Silver Star“ mit dem Sponsor Mercedes gestartet und sollte Formel-1-Atmosphäre vermitteln. An diesem Rennfahrer-Flair will man offenbar festhalten – doch aus Mercedes ist nun Monaco geworden. Auf der Messe spricht ein Mitarbeiter von einem neuen „Agreement“.

Doch nicht nur thematisch tut sich im größten Freizeitpark Deutschlands einiges. Auch „Silver Lake City“, die bisherige Zeltstadt für Übernachtungsgäste, wird ausgebaut. „Es wird ein neues Gästehaus geben, preislich zwischen Zelt und Hotel“, erklärt ein Mitarbeiter am CMT-Messestand. Zum neuen Areal gehört außerdem eine eigene Brauerei, wie ein Modell auf der Messe zeigt.

Ein Modell zeigt die „Silver Lake City“ am Rande des Europa-Park in Rust. Foto: Krug

Am CMT-Messestand des Erlebnisparks Tripsdrill aus Cleebronn (Lankreis Heilbronn) verkünden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz den Start einer neuen Attraktion: den „Luftikus“. Das Fahrgeschäft richtet sich an die ganze Familie und greift ein historisches Motiv auf. In einem Zeppelin, der an die Pionierzeit der Luftfahrt erinnert, sollen große wie kleine Besucherinnen und Besucher gemeinsam abheben. Der Start ist bereits fest eingeplant: „Zum Saisonbeginn“, heißt es am Stand.

Darüber hinaus treibt Tripsdrill auch seine gastronomischen Pläne weiter voran. Seit Monaten wird im Park an einer neuen Erlebnisgastronomie gebaut, die das Angebot für die Gäste künftig erweitern soll.

Der Schwaben Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) kündigt auf der Messe ebenfalls eine neue Attraktion an: „Turbo Tonis Wäscheschleuder“. Eine Art Wilde Schaukel, die auch auf Flyern abgebildet ist.

Bereits vor wenigen Tagen verriet der Park unserer Zeitung, was in Kaisersbach mit der Attraktion genau geplant ist: Bei der „Wäscheschleuder“ handelt es sich um eine Art Riesenschaukel, die bis zu zwölf Meter hoch ausschwingen soll und optisch an einen altmodischen Waschzuber erinnert. So abenteuerlich das Konzept auch klingt, betont der Park, dass die Attraktion für jüngere wie ältere Gäste geeignet sein soll – Überschläge wird es in der Wäscheschleuder nicht geben.

Weitere Artikel zu CMT Caravan Motor Touristik Messe Stuttgart Europa Park Erlebnispark Tripsdrill Rust Schwaben Park Kaisersbach Monaco Freizeitpark
 
 