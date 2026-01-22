Baden-Württemberg Freizeitparks präsentieren Neuerungen auf der CMT
Monaco statt Mercedes und neue Attraktionen: Wie sich der Europa-Park, der Schwaben Park und Tripsdrill auf der CMT präsentieren – der Überblick für die neue Saison.
Bei eisigen Temperaturen mag der Gedanke an einen Freizeitparkbesuch noch fernliegen. Auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart jedoch sind die großen Freizeitparks bereits präsent – und ein Magnet für all jene, die Achterbahnen, Riesenräder und Spaziergänge durch bunte Themenwelten lieben.