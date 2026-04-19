Gewitter im Wetterrucksack: Wer am Sonntag in Baden-Württemberg einen Ausflug machen möchte, braucht Geduld – und besser auch einen Regenschirm. Sonne gibt’s nur vereinzelt.
19.04.2026 - 15:24 Uhr
Der Frühling legt in Baden-Württemberg zum Endspurt des Wochenendes eine Pause ein – und bringt stattdessen einen Wetter-Mix, der Ausflugspläne womöglich zur Geduldsprobe macht. Zwischen sonnigen Abschnitten, kräftigen Schauern und teils heftigen Gewittern ist heute nahezu alles dabei, wie aus den Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.