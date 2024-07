Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Zugunglück in Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde beim Überqueren der Gleise am Bahnübergang in Eberbach von einem Güterzug erfasst.

red/AFP 23.07.2024 - 15:45 Uhr

Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Zugunglück in Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde beim Überqueren der Gleise am Bahnübergang in Eberbach von einem Güterzug erfasst, wie die Polizei in Mannheim am Dienstag mitteilte.