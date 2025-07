Die Polizei hat in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren 24 Hochzeitskorsos registriert, die zu erheblichen Behinderungen oder Straftaten führten.

red/epd 24.07.2025 - 11:27 Uhr

. In Baden-Württemberg hat die Polizei in den vergangenen fünf Jahren 24 Hochzeitskorsos registriert, die zu erheblichen Behinderungen oder Straftaten führten. Die gemeldeten Delikte reichen von Nötigung im Straßenverkehr bis hin zu Körperverletzung, wie das Innenministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion schreibt.